Бразилія подала запит на консультації зі США до СОТ через тарифи

Лула да Сілва заявив, що країна «використає всі можливі ресурси для захисту своїх інтересів».

Уряд Бразилії подав запит на проведення консультацій із США у межах Світової організації торгівлі через запроваджені Вашингтоном мита на бразильські товари, повідомляє Reuters.

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що країна «використає всі можливі ресурси для захисту своїх інтересів».

«Ми почнемо зі СОТ, навіть якщо механізм вирішення спорів перебуває у глухому куті ще з часів першої адміністрації Трампа», — сказав Лула.