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Бразилія подала запит на консультації зі США до СОТ через тарифи

Лула да Сілва заявив, що країна «використає всі можливі ресурси для захисту своїх інтересів».

Бразилія подала запит на консультації зі США до СОТ через тарифи
Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Уряд Бразилії подав запит на проведення консультацій із США у межах Світової організації торгівлі через запроваджені Вашингтоном мита на бразильські товари, повідомляє Reuters.

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що країна «використає всі можливі ресурси для захисту своїх інтересів».

«Ми почнемо зі СОТ, навіть якщо механізм вирішення спорів перебуває у глухому куті ще з часів першої адміністрації Трампа», — сказав Лула.

  • 7 серпня набувають чинності нові мита США. Для Бразилії цифр буде найбільша – 50%.
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