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Україна заборонила ввезення птиці та продуктів зі США через спалах пташиного грипу

Обмеження стосуються всіх товарів птахівництва, окрім продуктів, які пройшли термічну або іншу обробку, яка гарантує знищення збудника грипу.

Україна заборонила ввезення птиці та продуктів зі США через спалах пташиного грипу
м'ясо птиці
Фото: vipavlenkoff,Depositphotos

Держпродспоживслужба заборонила ввезення інкубаційних яєць, птиці та продуктів з неї зі штату Пенсильванія (США) через реєстрацію високопатогенного грипу птиці.

Про це повідомило Східне міжрегіональне головне управління Держпродспоживслужби на державному кордоні з посиланням на розпорядження головного державного ветеринарного інспектора України.

Обмеження стосуються всіх товарів птахівництва, окрім продуктів, які пройшли термічну або іншу обробку, яка гарантує знищення збудника грипу.

Заборону ввели на підставі офіційного підтвердження Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин щодо спалаху хвороби у Пенсильванії.

  • Раніше аналогічні обмеження вже запровадили для ввезення з інших американських штатів — Північна та Південна Дакота, Іллінойс, Каліфорнія, Нью-Джерсі, Вісконсин, Нью-Мексико та Аризона.
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