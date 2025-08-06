СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаЕкономікаДержава

Відновили судноплавство каналом гирла "Бистре" після його закриття через вибух

Дозволили прохід суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.

Відновили судноплавство каналом гирла "Бистре" після його закриття через вибух
Ілюстративне фото
Фото: fairwaydanube.eu

Від сьогодні, 6 серпня 2025 року відновили рух морським підхідним каналом гирла "Бистре" суднового ходу "Дунай – Чорне море" до та з морських портів України.

Про це повідомили у Адміністрації морських портів України.

Дозволили прохід суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.зазначається, що перед відновленням руху каналом провели проміри та протимінне обстеження в районі біля аварійного земснаряда "Інгульський".

"За результатами робіт визначено можливість та умови відновлення судноплавства за альтернативним маршрутом, акт обстеження затверджено з позитивними висновками. Також виконано комплекс заходів із перевірки технічного стану каналу та організації безпечного судноплавства у взаємодії з профільними службами та відповідно до вимог чинного законодавства", – йдеться у повідомленні АМП України. 

  • Ввечері 23 липня сталася надзвичайна подія із судном-земснарядом, що належить філії "Дельта-лоцман" АМП. Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу.
  • Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ, деякі члени екіпажу потрапили до лікарні. 
  • Тоді гирло "Бистре" тимчасово закрили для руху суден, і прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону  здійснювали Сулинським каналом.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies