Відновили судноплавство каналом гирла "Бистре" після його закриття через вибух

Від сьогодні, 6 серпня 2025 року відновили рух морським підхідним каналом гирла "Бистре" суднового ходу "Дунай – Чорне море" до та з морських портів України.
Про це повідомили у Адміністрації морських портів України.
Дозволили прохід суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.зазначається, що перед відновленням руху каналом провели проміри та протимінне обстеження в районі біля аварійного земснаряда "Інгульський".
"За результатами робіт визначено можливість та умови відновлення судноплавства за альтернативним маршрутом, акт обстеження затверджено з позитивними висновками. Також виконано комплекс заходів із перевірки технічного стану каналу та організації безпечного судноплавства у взаємодії з профільними службами та відповідно до вимог чинного законодавства", – йдеться у повідомленні АМП України.
- Ввечері 23 липня сталася надзвичайна подія із судном-земснарядом, що належить філії "Дельта-лоцман" АМП. Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу.
- Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ, деякі члени екіпажу потрапили до лікарні.
- Тоді гирло "Бистре" тимчасово закрили для руху суден, і прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону здійснювали Сулинським каналом.