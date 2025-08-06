Відновили судноплавство каналом гирла "Бистре" після його закриття через вибух

Дозволили прохід суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.

Від сьогодні, 6 серпня 2025 року відновили рух морським підхідним каналом гирла "Бистре" суднового ходу "Дунай – Чорне море" до та з морських портів України.

Про це повідомили у Адміністрації морських портів України.

Дозволили прохід суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.зазначається, що перед відновленням руху каналом провели проміри та протимінне обстеження в районі біля аварійного земснаряда "Інгульський".

"За результатами робіт визначено можливість та умови відновлення судноплавства за альтернативним маршрутом, акт обстеження затверджено з позитивними висновками. Також виконано комплекс заходів із перевірки технічного стану каналу та організації безпечного судноплавства у взаємодії з профільними службами та відповідно до вимог чинного законодавства", – йдеться у повідомленні АМП України.