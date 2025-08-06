Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Керівна партія Литви визначилася із кандидатурою на посаду прем'єр-міністра

Соціал-демократи висунули на цей пост Інгу Ругінене.

Керівна партія Литви визначилася із кандидатурою на посаду прем'єр-міністра
Інга Ругініене
Фото: Фейсбук-сторінка Інги Ругініене

Керівна соціал-демократична партія Литви визначилася із кандидаткою на пост прем'єр-міністра країни.

Як пише LRT, партія делегує міністерку соціального забезпечення та праці Інгу Ругінене. 

Зазначається, що тимчасовий міністр транспорту та зв'язку Еугеніюс Сабутіс, який змагався з нею, відмовився балотуватися в останній момент.

За Ругінене проголосували 48 членів партії, 5 були проти, а 3 утрималися.

Однак цю кандидатуру ще повинен затвердити Гітанас Наусед. Пізніше глава держави представить кандидатуру прем'єр-міністра на затвердження Сейму.

Президент обіцяє зустрітися з нею найближчим часом.

Де попередній прем'єр?

  • Колишній прем'єр-міністр Палуцкас пішов у відставку минулого тижня на тлі розслідування ймовірних фінансових злочинів. Його кабінет міністрів перебував при владі лише вісім місяців.
  • Тому тимчасово уряд Литви очолив міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс. Він тричі обіймав посаду міністра фінансів, його перший термін розпочався у 2007 році. Під час його другого терміну, між 2012 і 2016 роками, Литва приєдналася до єврозони. У червні він був кандидатом на посаду президента Єврогрупи, але зняв свою кандидатуру через недостатню підтримку.
  • Після відставки Палуцкаса протягом 15 днів на розгляд Сейму мають подати кандидатуру нового прем'єр-міністра. 
  • Якщо Сейм затвердить нового прем’єра, то не пізніше ніж через 15 днів він повинен представити парламенту склад нового уряду та програму роботи, узгоджену з президентом Науседою.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies