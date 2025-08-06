Керівна партія Литви визначилася із кандидатурою на посаду прем'єр-міністра

Соціал-демократи висунули на цей пост Інгу Ругінене.

Керівна соціал-демократична партія Литви визначилася із кандидаткою на пост прем'єр-міністра країни.

Як пише LRT, партія делегує міністерку соціального забезпечення та праці Інгу Ругінене.

Зазначається, що тимчасовий міністр транспорту та зв'язку Еугеніюс Сабутіс, який змагався з нею, відмовився балотуватися в останній момент.

За Ругінене проголосували 48 членів партії, 5 були проти, а 3 утрималися.

Однак цю кандидатуру ще повинен затвердити Гітанас Наусед. Пізніше глава держави представить кандидатуру прем'єр-міністра на затвердження Сейму.

Президент обіцяє зустрітися з нею найближчим часом.

Де попередній прем'єр?