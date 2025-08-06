Керівна партія Литви визначилася із кандидатурою на посаду прем'єр-міністра

Керівна соціал-демократична партія Литви визначилася із кандидаткою на пост прем'єр-міністра країни.
Як пише LRT, партія делегує міністерку соціального забезпечення та праці Інгу Ругінене.
Зазначається, що тимчасовий міністр транспорту та зв'язку Еугеніюс Сабутіс, який змагався з нею, відмовився балотуватися в останній момент.
За Ругінене проголосували 48 членів партії, 5 були проти, а 3 утрималися.
Однак цю кандидатуру ще повинен затвердити Гітанас Наусед. Пізніше глава держави представить кандидатуру прем'єр-міністра на затвердження Сейму.
Президент обіцяє зустрітися з нею найближчим часом.
Де попередній прем'єр?
- Колишній прем'єр-міністр Палуцкас пішов у відставку минулого тижня на тлі розслідування ймовірних фінансових злочинів. Його кабінет міністрів перебував при владі лише вісім місяців.
- Тому тимчасово уряд Литви очолив міністр фінансів Литви Рімантас Шаджюс. Він тричі обіймав посаду міністра фінансів, його перший термін розпочався у 2007 році. Під час його другого терміну, між 2012 і 2016 роками, Литва приєдналася до єврозони. У червні він був кандидатом на посаду президента Єврогрупи, але зняв свою кандидатуру через недостатню підтримку.
- Після відставки Палуцкаса протягом 15 днів на розгляд Сейму мають подати кандидатуру нового прем'єр-міністра.
- Якщо Сейм затвердить нового прем’єра, то не пізніше ніж через 15 днів він повинен представити парламенту склад нового уряду та програму роботи, узгоджену з президентом Науседою.