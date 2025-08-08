Німеччина не скасує прикордонний контроль після 16 вересня

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що режим контролю на кордонах з сусідніми державами, які належать до Шенгенської зони, буде продовжено.

Як пише Deutsche Welle, уряд у Берліні не має наміру після 16 вересня, коли минає рік з часу запровадження перевірок на усіх сухопутних кордонах держави, скасовувати ці заходи. 8 травня 2025 року, одразу після вступу на посаду, міністр Добріндт додатково посилив прикордонний контроль.

Німеччина також продовжуватиме практику депортації осіб, які не мають статусу резидента і законних підстав для перебування в країні. Для цього уряд і надалі організовуватиме депортаційні рейси - в першу чергу у Сирію та Афганістан.

Заходи, які не відповідають змісту Шенгенської угоди, а також агресивна антимігрантська політика Німеччини зазнають критики з боку деяких європейських політиків та правозахисників.