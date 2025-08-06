Reuters: Німеччина планує скоротити виплати для новоприбулих українських біженців

Це може призвести до зменшення витрат на 100 євро на місяць на одного біженця.

Коаліційний уряд Німеччини планує скоротити державні виплати для новоприбулих українських біженців.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з проєктом закону, українці, які прибувають до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть громадянську допомогу. Вони отримуватимуть виплати згідно із Законом про допомогу шукачам притулку, які є нижчими.

За оцінками, це може призвести до зменшення витрат на 100 євро на місяць на одного біженця.

За даними уряду НІмеччини, близько 21 тис. українських біженців вперше в'їхали до країни у зв'язку з російським вторгненням між 1 квітня та 30 червня 2025 року.

Тепер проєкт закону потребує схвалення кабінету міністрів та верхньої палати парламенту, перш ніж набуде чинності до кінця року.