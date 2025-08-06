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Reuters: Німеччина планує скоротити виплати для новоприбулих українських біженців

Це може призвести до зменшення витрат на 100 євро на місяць на одного біженця.

Reuters: Німеччина планує скоротити виплати для новоприбулих українських біженців
Ілютративне фото
Фото: EPA/UPG

Коаліційний уряд Німеччини планує скоротити державні виплати для новоприбулих українських біженців.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з проєктом закону, українці, які прибувають до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть громадянську допомогу. Вони отримуватимуть виплати згідно із Законом про допомогу шукачам притулку, які є нижчими.

За оцінками, це може призвести до зменшення витрат на 100 євро на місяць на одного біженця.

За даними уряду НІмеччини, близько 21 тис. українських біженців вперше в'їхали до країни у зв'язку з російським вторгненням між 1 квітня та 30 червня 2025 року.

Тепер проєкт закону потребує схвалення кабінету міністрів та верхньої палати парламенту, перш ніж набуде чинності до кінця року.
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