Кишинів звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой звинуватив Москву у втручанні у внутрішні справи країни.
Про це повідомляє News Maker.
“Молдова – суверенна держава. І ми рішуче відкидаємо втручання у внутрішні справи нашої країни. Часи, коли Москва диктувала нам, що робити, давно минули. Молдова робить те, що добре для її громадян, чітко дотримуючись своїх національних інтересів — зміцнення миру та благополуччя в рамках великої європейської родини”, - сказав Попшой.
Так він відреагував на критику з боку російського політичного керівництва через вирок башкану Гагаузії Євгенії Гуцул.
Водночас Попшой не уточнив, чи буде МЗС викликати російського посла.
“Ми, безсумнівно, розглянемо всі варіанти, щоб захистити національні інтереси Молдови”, - пообіцяв він.
Що передувало заяві
- Очільниця автономії у складі Молдови Гагаузії та член молдовського уряду Євгенія Гуцул отримала 7 років ув'язнення в пенітенціарній установі напівзакритого типу. Главу Гагаузії визнали винною у незаконному фінансуванні проросійської політичної партії “Шор”, а також кандидата від цієї партії на виборах.
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У березні цього року очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева.
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Минулого року прокуратура Молдови передала до суду кримінальну справу, в ролі обвинуваченої в якій фігурує лідерка автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул. Євгенію Гуцул звинувачують у сприянні руху коштів з Росії до Молдови задля фінансування забороненої партії "Шор".
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У березні минулого року Гуцул відвідала Москву та скаржилася у Кремлі на офіційний Кишинів.