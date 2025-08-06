Кишинів звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови

Перед тим російське політичне керівництво розкритикувало Молдову за вирок башкану Гагаузії Євгенії Гуцул.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой звинуватив Москву у втручанні у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє News Maker.

“Молдова – суверенна держава. І ми рішуче відкидаємо втручання у внутрішні справи нашої країни. Часи, коли Москва диктувала нам, що робити, давно минули. Молдова робить те, що добре для її громадян, чітко дотримуючись своїх національних інтересів — зміцнення миру та благополуччя в рамках великої європейської родини”, - сказав Попшой.

Так він відреагував на критику з боку російського політичного керівництва через вирок башкану Гагаузії Євгенії Гуцул.

Водночас Попшой не уточнив, чи буде МЗС викликати російського посла.

“Ми, безсумнівно, розглянемо всі варіанти, щоб захистити національні інтереси Молдови”, - пообіцяв він.

Що передувало заяві