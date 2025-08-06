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Кишинів звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови

Перед тим російське політичне керівництво розкритикувало Молдову за вирок башкану Гагаузії Євгенії Гуцул.

Кишинів звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи Молдови
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой звинуватив Москву у втручанні у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє News Maker.

Молдова – суверенна держава. І ми рішуче відкидаємо втручання у внутрішні справи нашої країни. Часи, коли Москва диктувала нам, що робити, давно минули. Молдова робить те, що добре для її громадян, чітко дотримуючись своїх національних інтересів — зміцнення миру та благополуччя в рамках великої європейської родини”, - сказав Попшой.

Так він відреагував на критику з боку російського політичного керівництва через вирок башкану Гагаузії Євгенії Гуцул.

Водночас Попшой не уточнив, чи буде МЗС викликати російського посла.

“Ми, безсумнівно, розглянемо всі варіанти, щоб захистити національні інтереси Молдови”, - пообіцяв він.

Що передувало заяві

  • Очільниця автономії у складі Молдови Гагаузії та член молдовського уряду Євгенія Гуцул отримала 7 років ув'язнення в пенітенціарній установі напівзакритого типу. Главу Гагаузії визнали винною у незаконному фінансуванні проросійської політичної партії “Шор”, а також кандидата від цієї партії на виборах. 

  • У березні цього року очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева. 

  • Минулого року прокуратура Молдови передала до суду кримінальну справу, в ролі обвинуваченої в якій фігурує лідерка автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул. Євгенію Гуцул звинувачують у сприянні руху коштів з Росії до Молдови задля фінансування забороненої партії "Шор".

  • У березні минулого року Гуцул відвідала Москву та скаржилася у Кремлі на офіційний Кишинів.
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