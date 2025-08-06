Кулеба: Росія створила онлайн-каталог для "продажу" українських дітей

На сайті можна "відфільтрувати" дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся.

Росія створила онлайн-каталог, у якому "пропонує" українських дітей. На цьому ресурсі можна "відфільтрувати" не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Він розповів, що із 2014 року діти з окупованих територій – ЛНР, ДНР і Криму – систематично вивозилися на замовлення російських сімей під Москву та в інші регіони Росії.

"Схоже, попит на дітей зменшився, тож окупанти шукають нові способи "вдосконалення" цієї жахливої системи. Ми з командою Save Ukraine виявили доказ того, що вони перейшли до методів, які інакше як торгівлею дітьми не назвеш", – зазначив Кулеба.

Фото: телеграм Миколи Кулеби Скріншот із російського сайту

На наспіх створеному сайті можна буквально "вибрати" собі дитину.

"Вони описують дітей як товар: "слухняна", "спокійна" тощо. Уявіть лише – ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся", – написав керівник Save Ukraine.

Він наголосив, що те, як росіяни описують українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів, і це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити.

Більшість дітей у цьому "каталозі" народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство. Батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою, іншим просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення.

"Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського "міністерства освіти". Вся доказова база їхніх злочинів — прямо на їхніх офіційних ресурсах", – зазначив Кулеба і додав, що із командою Save Ukraine зробилять все, щоб врятувати цих дітей, і повернути їм найважливіше – дім, родину, країну.