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СБУ викрили ексдержсекретаря Мін’юсту та чиновників відомства на розкраданні бюджетних коштів

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ викрили ексдержсекретаря Мін’юсту та чиновників відомства на розкраданні бюджетних коштів
Фото: СБУ

СБУ та НАБУ за сприяння Міністра юстиції викрили ексдержсекретаря Мін’юсту України та діючих топчиновників на розкраданні бюджетних коштів.

Про це інформує СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки спільно з НАБУ за сприяння новопризначеного Міністра юстиції України викрили ще одну схему привласнення державних коштів. Фігуранти вкрали понад 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації", – ідеться у повідомленні.

До оборудки причетний колишній державний секретар Міністерства юстиції України, а також діючі керівник та заступник відомчих управлінь.

Посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. "Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства".

Фото: СБУ

За даними слідства, у 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для Мін’юсту нових серверів та програмного забезпечення на 19 млн грн.

Вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг. Таким чином, понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників, було викрадено організаторами схеми.

Ініційована правоохоронцями товарознавча та судово-економічна експертизи придбаного серверного обладнання та програмного забезпечення підтвердили факти незаконної діяльності.

На підставі отриманих доказів ексдержсекретарю Мін’юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах).

За цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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