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Зеленський відзначив бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади за Курську операцію

Глава держави обговорив з командирами оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу.

Зеленський відзначив бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади за Курську операцію
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський відзначив бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади державними нагородами. 

Про це Президент повідомляє у соцмережах.

"На пункті управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади відзначив державними нагородами наших воїнів. Дякую за службу, за захист України та наших людей. Дякую за Курську операцію і за дуже сміливі кроки", – каже глава держави.

Президент провів змістовну розмову з командирами про оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу та наявні проблеми та шляхи їх вирішення. Також обговорили досвід застосування безпілотних систем і боротьби з операторами російських дронів. 

"Обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів: вибухівкою, оптоволокном та іншими необхідними компонентами. Увага і потребам бригади в протипіхотних мінах, пікапах, квадроциклах", – ідеться у повідомленні. 

Президент доручив на Ставці підготувати чіткий порядок дій, який дозволить бригадам напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами. "Реалізація цього має бути оперативною".
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