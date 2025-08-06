Президент Володимир Зеленський відзначив бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади державними нагородами.

Про це Президент повідомляє у соцмережах.

"На пункті управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади відзначив державними нагородами наших воїнів. Дякую за службу, за захист України та наших людей. Дякую за Курську операцію і за дуже сміливі кроки", – каже глава держави.

Президент провів змістовну розмову з командирами про оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу та наявні проблеми та шляхи їх вирішення. Також обговорили досвід застосування безпілотних систем і боротьби з операторами російських дронів.

"Обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів: вибухівкою, оптоволокном та іншими необхідними компонентами. Увага і потребам бригади в протипіхотних мінах, пікапах, квадроциклах", – ідеться у повідомленні.

Президент доручив на Ставці підготувати чіткий порядок дій, який дозволить бригадам напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами. "Реалізація цього має бути оперативною".