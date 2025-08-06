ДПСУ: ситуація на кордоні України та Білорусі залишається без змін

У мережі з’явилася інформація про нібито розміщення білоруської десантно-штурмової бригади на кордоні з Україною. У ДПСУ інформують: ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається без змін.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Як повідомили ЦПД у Державній прикордонній службі України, накопичення будь-яких сил або формування якогось угруповання у напрямку нашого кордону не відбувається.

У ДПСУ також зазначили, що останніми днями білорусь активно нагнітає ситуацію в інформаційному полі — як у контексті підготовки до навчань, так і щодо обставин запровадження воєнного стану та розміщення додаткових підрозділів поблизу українського кордону.

"Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації", – наголошують у відомстві.