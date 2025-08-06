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ДПСУ: ситуація на кордоні України та Білорусі залишається без змін

У ДПСУ наголошують: "Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації".

ДПСУ: ситуація на кордоні України та Білорусі залишається без змін
Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

У мережі з’явилася інформація про нібито розміщення білоруської десантно-штурмової бригади на кордоні з Україною. У ДПСУ інформують: ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається без змін.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Як повідомили ЦПД у Державній прикордонній службі України, накопичення будь-яких сил або формування якогось угруповання у напрямку нашого кордону не відбувається.

У ДПСУ також зазначили, що останніми днями білорусь активно нагнітає ситуацію в інформаційному полі — як у контексті підготовки до навчань, так і щодо обставин запровадження воєнного стану та розміщення додаткових підрозділів поблизу українського кордону.

"Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації", – наголошують у відомстві.

  • Напередодні у Міноборони Білорусі заявили, що 6 серпня в країну прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".
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