​У Миколаєві затримали ще одного ворожого поплічника з мережі "Лохматого"

У Миколаєві затримали 45-річного місцевого жителя, який коригував ракетно-дронові атаки Росії по місту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними кіберфахівців СБУ, він перебував на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку і одночасно працює на ФСБ та воєнну розвідку Росії.

За інструкціями "Лохматого" чоловік готував нову серію повітряних ударів. Аби виявити і передати окупантам координати "цілей", він об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ.

"Задокументовано, що інформатор передавав дані куратору у вигляді позначок на онлайн-картах і після кожного сеансу зв’язку видаляв усе листування. Однак, це йому не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Одночасно було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності", - наголосили в СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із доказами його підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.