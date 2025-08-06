Головне за ніч та ранок середи, 6 серпня: авіаудар по базі відпочинку під Запоріжжям, понад 140 боєзіткнень, атака на Одещину

Нічна повітряна атака, 143 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, Віткофф у Росії.

Сьогодні, 6 серпня, вранці ворог завдав ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

За попередніми даними, загинуло 2 людей, поранено 12 осіб, серед них - за підтвердженою інформацією - щонайменше 2 дитини. Кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники транспортували травмованих і передали медикам, крім цього провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Наразі надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 143 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 атаки росіян.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1010 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1 059 270 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи”, – написав Кіпер.

Він зазначив, що вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Уночі Росія атакувала Україну 45 безпілотниками, ППО збила 36.

Зафіксовано влучання на трьох локаціях.

Помер один із поранених внаслідок удару росіян по Києву 31 липня.

Кількість жертв цього злочину зросла до 32.

Президент США Дональд Трамп на брифінгу для журналістів заявив, що його спеціальний посланець Стів Віткофф зустрінеться з представниками Росії вже у середу, тобто сьогодні, 6 серпня.

Йтиметься про вимогу Білого дому припинити війну в Україні.

Республіканець додав, що його подальші дії залежатимуть "від того, що станеться упродовж відносно короткого проміжку часу".

У відповідь на запитання, чи справді він готовий запровадити мито у розмірі 100% від вартості товарів для країн, які купують у Росії нафту і газ, Трамп уточнив, що "ніколи не називав відсоток", але підтвердив, що "дійсно має намір щось зробити у цьому напрямку".

До слова, журналісти Financial Times стверджують, що на випадок відмови Путіна пристати на умови ультиматуму щодо завершення війни в Україні до п'ятниці адміністрація Дональда Трампа готує нові санкції проти російського нафтового "тіньового флоту".

Співрозмовники видання зазначають, що у Білому домі обмеження проти старих танкерів, які транспортують російську нафту для продажу в обхід західних санкцій, вважають "простим кроком, щоб змусити Росію відчути більші витрати".

Попередня адміністрація Джо Байдена внесла до "чорного списку" 213 суден, проте за каденції Трампа нових санкцій не було через сподівання республіканця досягти миру шляхом переговорів. Втрата терпіння, про яку відверто говорить президент США, може мати наслідком наближення до європейського обсягу обмежень проти "тіньового флоту": ЄС має у своєму списку 415 позицій.

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