Протягом доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів Харківської області, є постраждала

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області, повідомляє ОВА.

Внаслідок обстрілів постраждала одна людина – у м. Харків постраждала 20-річна жінка.

Ворог атакував 2 БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

56 некерованих авіаційних ракет;

6 КАБ;

1 БпЛА типу «Шахед»;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

4 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, АЗС;

у Харківському районі пошкоджено нежитлові приміщення (с. Борщова);

у Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки (м. Куп'янськ), підприємство (с. Приколотне);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Піски-Радьківські);

у Чугуївському районі пошкоджено садове товариство (сел. Печеніги);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Перовське).

Упродовж минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.