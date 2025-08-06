Протягом доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів Харківської області, є постраждала

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області, повідомляє ОВА.
Внаслідок обстрілів постраждала одна людина – у м. Харків постраждала 20-річна жінка.
Ворог атакував 2 БпЛА Київський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 56 некерованих авіаційних ракет;
- 6 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Шахед»;
- 1 БпЛА типу «Герань-2»;
- 4 БпЛА типу «Молнія»;
- 1 fpv-дрон;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, АЗС;
- у Харківському районі пошкоджено нежитлові приміщення (с. Борщова);
- у Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки (м. Куп'янськ), підприємство (с. Приколотне);
- у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Піски-Радьківські);
- у Чугуївському районі пошкоджено садове товариство (сел. Печеніги);
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Перовське).
Упродовж минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.