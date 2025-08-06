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Протягом доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів Харківської області, є постраждала

У м. Харків постраждала 20-річна жінка.

Протягом доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів Харківської області, є постраждала
Куп’янськ після обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області, повідомляє ОВА. 

Внаслідок обстрілів постраждала одна людина – у м. Харків постраждала 20-річна жінка.

Ворог атакував 2 БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 56 некерованих авіаційних ракет;
  • 6 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Шахед»;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 fpv-дрон;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, АЗС;
  • у Харківському районі пошкоджено нежитлові приміщення (с. Борщова);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки (м. Куп'янськ), підприємство (с. Приколотне);
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Піски-Радьківські);
  • у Чугуївському районі пошкоджено садове товариство (сел. Печеніги);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Перовське).

Упродовж минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.
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