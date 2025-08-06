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На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 5 отримали поранення

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 5 отримали поранення
Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 5 серпня до ранку 6 серпня 2025 року, російські війська здійснили 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах області, повідомляє Сумська ОВА. 

У Сумській громаді через ракетний удар загинуло 2 двоє чоловіків – 54 та 55 років. Троє чоловіків– 54, 57, 61 рік - отримали поранення, травмовано чоловіка 50 років.

В Есманьській громаді внаслідок скидання вибухівки з FPV дрону поранено чоловіка 77 років.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

  • більше 10 скидань ВОГ з БпЛА;
  • більше 10 ударів КАБів;
  • 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, сільськогосподарську техніку, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, гараж, магазин;
  • в Есманьській громаді пошкоджено приватні будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 42 людини.

За добу повітряна тривога в області тривала 10 годин 06 хвилин.
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