На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 5 отримали поранення

Протягом доби, з ранку 5 серпня до ранку 6 серпня 2025 року, російські війська здійснили 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах області, повідомляє Сумська ОВА.
У Сумській громаді через ракетний удар загинуло 2 двоє чоловіків – 54 та 55 років. Троє чоловіків– 54, 57, 61 рік - отримали поранення, травмовано чоловіка 50 років.
В Есманьській громаді внаслідок скидання вибухівки з FPV дрону поранено чоловіка 77 років.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- більше 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- більше 10 ударів КАБів;
- 10 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, сільськогосподарську техніку, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу, гараж, магазин;
- в Есманьській громаді пошкоджено приватні будинки.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 42 людини.
За добу повітряна тривога в області тривала 10 годин 06 хвилин.