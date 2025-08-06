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Ворог вдарив авіабомбами по базі відпочинку в Запорізькій області, є загиблі та поранені

Серед поранених – щонайменше 2 дитини.

Ворог вдарив авіабомбами по базі відпочинку в Запорізькій області, є загиблі та поранені
Фото: ДСНС

У Запорізькому районі внаслідок російських ударів загинули 2 людей, ще 12 травмовані, з них - 2 дітей, повідомляє ДСНС. 

Сьогодні, 6 серпня, в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог завдав ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

За попередніми даними, загинуло 2 людей, поранено 12 осіб, серед них - за підтвердженою інформацією - щонайменше 2 дитини. Кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники транспортували травмованих і передали медикам, крім цього провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Наразі надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку. 

На місці події працюють усі екстрені служби.
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