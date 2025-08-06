Рівень довіри до Зеленського знизився, - дослідження КМІС

Найбільше довіра знизилися серед молоді до 30 років – якщо на початку літа 74% довіряли президенту, то зараз – 59%.

Абсолютна більшість (58%) українців наразі довіряють президенту Володимиру Зеленському, а 35% не довіряють.

Про це свідчать результаті соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 23 липня по 4 серпня.

На початку червня Зеленському довіряло 65%, не довіряло 30%. Разом із цим поточні показники довіри є вищими, ніж мінімальні під час повномасштабної війни, які були в грудні 2024 року.

"Під час аналізу динаміки довіри в контексті подій навколо Закону №12414 треба враховувати, що вже на початку червня ми спостерігали низхідний тренд, тому, можливо, і до 22 липня 2025 року довіра вже була нижчою за 65%. Тобто не все зниження довіри (7 процентних пунктів) можна пов’язати із ухваленням Закону №12414. Проте ця подія безперечно мала вплив, оскільки частина респондентів як причину недовіри gрезиденту вказували саме це голосування", - йдеться в коментарі до результатів дослідження.

В КМІС відзначають, що найбільше довіра дійсно знизилися серед молоді до 30 років – якщо на початку літа 74% довіряли президенту, то зараз – 59%. Зниження довіри простежується і серед інших вікових категорій, але в меншій мірі.

"Президент Зеленський, попри доволі масштабні протести і бурхливу реакцію в медіа, зберігає досить високу довіру (і легітимність) серед української громадськості. Можливо, цьому сприяла швидка реакція на протести і оперативне внесення нового закону до парламенту. Проте стійкий низхідний тренд є тривожним сигналом, який потребує уваги і виважених рішень з боку влади", - відзначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1022 дорослих респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% для показників близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Як повідомлялося, рівень довіри до президента Зеленського стабільного зростав з грудня 2024 року і сягнув 74% на початку травня 2025 року (не довіряли – 22%). Проте вже в другій половині травня-на початку червня 2025 року рівень довіри зменшився.