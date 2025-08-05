Хорватія виділить допомогу українським захисникам і захисницям

Про яку саме допомогу йдеться, не повідомляється.

Президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Під час розмови Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті й посилення російських ударів дронами та ракетами по українських містах і цивільних об’єктах.

Також він повідомив про новий інструмент для закупівлі американської зброї – PURL ,і про рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії виділити понад мільярд доларів.

Зеленський та Пленкович обговорили механізм SAFE і можливості, які він дає для розвитку оборонних спроможностей країн ЄС та України.

“Андрей Пленкович зазначив, що Хорватія виділить свою частку для підтримки українських захисників і захисниць”, - зазначив президент України.