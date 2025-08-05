Хорватія виділить допомогу українським захисникам і захисницям

Президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем.
Під час розмови Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті й посилення російських ударів дронами та ракетами по українських містах і цивільних об’єктах.
Також він повідомив про новий інструмент для закупівлі американської зброї – PURL ,і про рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії виділити понад мільярд доларів.
Зеленський та Пленкович обговорили механізм SAFE і можливості, які він дає для розвитку оборонних спроможностей країн ЄС та України.
“Андрей Пленкович зазначив, що Хорватія виділить свою частку для підтримки українських захисників і захисниць”, - зазначив президент України.