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Помер один із поранених внаслідок удару росіян по Києву 31 липня

Кількість померлих зросла до 32. 

Помер один із поранених внаслідок удару росіян по Києву 31 липня
Рятувальники працюють на місці атаки на Київ 31 липня
Фото: EPA/UPG

Чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки на Київ 31 липня, помер у лікарні.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня. Разом росіяни своїми дронами та ракетами вбили 32 людей лише в останній обстріл. На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Ткаченко.

  • Уночі 31 серпня, після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками, росіяни завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами. За словами глави МВС Ігоря Клименка, було пряме влучання ракети у будинок. Повідомлялося про 31 загиблого. 
  • У Київській області та в столиці 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки росіян.
  • Як Київ оговтується від атаки ворога, читайте в репортажі LB.ua.
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