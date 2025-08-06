Помер один із поранених внаслідок удару росіян по Києву 31 липня

Чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки на Київ 31 липня, помер у лікарні.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня. Разом росіяни своїми дронами та ракетами вбили 32 людей лише в останній обстріл. На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Ткаченко.