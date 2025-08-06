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Уряд вдосконалив лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених з російського полону українців – військових та цивільних

Крім того, на рівні міністерства готують зміни до наказів щодо прирівнювання травм, отриманих захисниками в полоні, до травм, отриманих на полі бою.

Уряд вдосконалив лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених з російського полону українців – військових та цивільних
Фото: veteranmedia.org

Уряд вдосконалив лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених з російського полону українців – військових та цивільних.

Сьогодні уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив відповідну постанову, повідомив очільник оборонного відомства Денис Шмигаль. 

Постанова передбачає:

  • ще чіткіші вимоги до медогляду колишніх полонених. Завдання – визначити стан здоров’я людини для максимально ефективного лікування;
  • комплекс лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів, щоб повернути людину до повноцінного життя;
  • розширення мережі закладів відновлення за рахунок центрів реінтеграції Міноборони, МВС, СБУ, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших установ;
  • посилення соціально-адміністративної складової відновлення. Людям обов’язково допомагатимуть в оформленні внутрішніх та закордонних паспортів безпосередньо в тих закладах, де вони лікуються.

Крім того, на рівні міністерства готують відповідні зміни до наказів щодо прирівнювання травм, отриманих захисниками в полоні, до травм, отриманих на полі бою.

Забезпечимо усім, хто пережив жахи російського полону, увагу та індивідуальний підхід.

Зі свого боку, прем'єр-міністерка повідомила, що сьогодні уряд оновив порядок надання допомоги захисникам, які повернулися додому. Врахували досвід сил безпеки й оборони, щоб зробити процес реінтеграції більш системним і чутливим до потреб людей. Розширили первинний медичний огляд після повернення — зокрема, збільшили обсяг медичних послуг і забезпечили фіксацію наслідків травм і поранень. Також вводиться більш дієвий механізм для запобігання поширенню інфекцій.
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