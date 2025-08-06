На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 кв км території Курської області. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими. Курська операція також поповнила обмінний фонд – вдалося взяти в полон 1018 російських військових.

Вже більше року Україна проводить активні дії на російській території – у Курській та Бєлгородській областях. Українцям укотре вдалося довести світові, що цілком реально ставити Росію на місце та достойно відповідати на її удари, написав президент Володимир Зеленський у річницю початку операції.

Глава держави зазначив, що Курська операція стала справді особливою. Розвідки світу її не передбачили. Росіяни – не очікували. Коли багато хто у світі думав, що ситуація в глухому куті, українці показали, що будуть і надалі захищати свою незалежність і примушувати Росію до завершення війни.

“Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім, хто був залучений до виконання завдань на Курщині. Усім, хто не допустив іще одного повномасштабного удару Росії по наших Сумах та Харківщині. Захищаємо Україну. І памʼятаємо кожного й кожну, хто віддав своє життя в боях заради України. Слава Україні!” – написав Зеленський.

Зі свого боку, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що шосте серпня – визначна дата у воєнній історії нашої держави. Цього дня 2024 року розпочалася Курська наступальна операція Сил оборони України, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію країни-агресора.

Сирський зазначив, що це був рішучий і сміливий крок у відповідь на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини. “Ми не чекали удару – ми самі його завдали. Справою засвідчили, що Україна здатна не лише оборонятися, а й діяти на випередження та результативно атакувати”.

Після ретельного планування операції наші підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику. На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 км² території Курської області.

ЗСУ деморалізували особовий склад росіян та змусили їх перекидати на Курщину значні резерви, послаблюючи тиск на інших напрямках фронту.

На той час українські військові не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків залишаються на вільній українській землі.

Протягом року в зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" Сили оборони завдали противнику важких втрат. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими (із них близько 4 тисячі – громадяни КНДР). Знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки рф, зокрема 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2795 одиниць автотранспорту.

Курська операція також забезпечила неоціненний гуманітарний результат: 1018 полонених російських військовослужбовців поповнили обмінний фонд, що вже дозволило нам повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року.

Фактично, противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції і райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб.

Наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом держави.

Сирський зазначив, що масштаб втрат ворога, ефективність наших асиметричних дій у наступі, неухильне дотримання міжнародного гуманітарного права на території рф були визнані світом та стали джерелом неоціненного досвіду як для українських військ, так і для іноземних союзників.

Він додав, що станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання.

“Як і рік тому, ми діємо. Б’ємо ворога, тримаємо рубежі, щоб зберегти Україну та вибороти справедливий мир”, – написав Сирський.