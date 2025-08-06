Міненерго: Росія атакувала на Одещині обʼєкт ГТС, який забезпечує поставки газу з-за кордону в Україну

Йдеться про компресорну станцію, яка була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід.

У ніч на 6 серпня 2025 року Росія здійснила цілеспрямовану атаку на об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Як зазначає Міненерго України, дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

Сьогодні ж уночі обладнання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників. Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців.

На місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

«Це чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу», – заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Вона зазначила, що масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що Москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу.

«Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці. Безкарність тільки розширює терор. Саме тому Росія повинна відповідати за скоєне», – заявила Гринчук.