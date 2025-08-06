​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського агента, який відстежував локації Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському. Тут ворог планував наступальні операції із використанням надважких керованих авіабомб та всіх видів артилерії.

Про це повідомила Служба безпеки.

Як встановило розслідування, російська воєнна розвідка (ГРУ) завербувала 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону. Для вербування ГРУ залучило його однокласника, який зараз воює проти України на сході.

Основним завданням агента був обхід Покровська та прилеглої місцевості, фотографування позицій українських військ. Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів, запасних командних пунктів та складів з боєприпасами українських військ.

Повертаючись додому після розвідвилазок, чоловік узагальнював зібрані дані в агентурний "звіт" для окупантів.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його контакти із ворогом. Під час обшуків у затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з окупантами. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.