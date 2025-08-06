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Росіяни збільшили кількість штурмів по всій зоні дельти Дніпра на Херсонщині, - Волошин

Окупанти намагаються взяти під контроль острівну зону, щоб підійти ближче до основного русла і висадитись на правий берег. 

Росіяни збільшили кількість штурмів по всій зоні дельти Дніпра на Херсонщині, - Волошин
Ілюстративне фото

Російські війська значно збільшили кількість штурмових дій на Херсонському напрямку, зокрема - по всій острівній зоні дельти Дніпра.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Укрінформ

"За кілька останніх днів ворог значно збільшив кількість штурмових дій саме на Херсонському напрямку. Але він збільшив кількість взагалі по всій острівній зоні дельти річки Дніпро, починаючи з півдня, де острови Козулиський і Забич, і закінчуючи Антонівськими мостами - залізничним і автомобільним", - розповів Волошин.

За його словами, на островах Забич, Великий Потьомкін і Білогрудий війська РФ проводять по 1-2 штурмових дії.

Росіяни намагаються взяти під контроль цю острівну зону, щоб підійти ближче до основного русла Дніпра і починати звідти форсувальні, аби висадитись на правий берег. 

"Проте вся ця зона перебуває під контролем Сил оборони України, і ми знищуємо всі спроби ворога захопити хоч якийсь плацдарм", - наголосив Волошин. 
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