У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
ГоловнаСуспільствоВійна

Уряд затвердив план реалізації санкцій проти капітанів “тіньового флоту” РФ

До санкційного списку включили 99 суб’єктів.

Уряд затвердив план реалізації санкцій проти капітанів “тіньового флоту” РФ
танкери
Фото: Скріншот

Кабінет Міністрів схвалив план виконання рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти капітанів так званого "тіньового флоту" РФ.

Про це ідеться на сайті Мінгромад.

До санкційного списку включили 99 суб’єктів: 94 фізичні та 5 юридичні особи, причетних до обходу нафтового ембарго і постачання російських нафтопродуктів у треті країни.

Міністерство розвитку громад та територій визначили одним із органів, відповідальних за реалізацію санкцій у межах своїх повноважень.

СБУ повідомляла, що частина "тіньового флоту" працює в Чорному, Балтійському та Червоному морях. Російські танкери експортують нафту з портів Новоросійськ, Усть-Луга і Приморськ, приховуючи її походження через схеми перевалки "судно до судна" та вимкнення AIS.

  • 3 серпня Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії, зокрема, застосований пакет санкцій проти тіньового флоту танкерів, що використовує Росія.
  • Перед цим - 30 липня - Зеленський підписав закон про розширення застосування санкцій проти "тіньового флоту" Росії. Закон розширює застосування обмежувальних заходів до морських і повітряних суден, причетних до дій, що загрожують національній безпеці України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies