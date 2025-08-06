Уряд затвердив план реалізації санкцій проти капітанів “тіньового флоту” РФ

Кабінет Міністрів схвалив план виконання рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти капітанів так званого "тіньового флоту" РФ.

Про це ідеться на сайті Мінгромад.

До санкційного списку включили 99 суб’єктів: 94 фізичні та 5 юридичні особи, причетних до обходу нафтового ембарго і постачання російських нафтопродуктів у треті країни.

Міністерство розвитку громад та територій визначили одним із органів, відповідальних за реалізацію санкцій у межах своїх повноважень.

СБУ повідомляла, що частина "тіньового флоту" працює в Чорному, Балтійському та Червоному морях. Російські танкери експортують нафту з портів Новоросійськ, Усть-Луга і Приморськ, приховуючи її походження через схеми перевалки "судно до судна" та вимкнення AIS.