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Суд у Празі не побачив криміналу в малюванні українського прапора перед "російськими домами"

Активісти в суді наголошували, що діяли на знак солідарності з Україною.

Районний суд Праги визнав, що нанесення малюнка українського прапора на тротуарі перед житловим комплексом, який безоплатно використовує посольство Росії, не є злочином, пише видання Novinky.

Суддя повністю виправдала сімох членів громадського об'єднання Kaputin, яких прокуратура обвинувачувала у пошкодженні чужого майна. Водночас справу передали до міської адміністрації для подальшого розгляду як адміністративного правопорушення.

«Суд зважив на обставини вчинення дій: головною метою обвинувачених було не завдати шкоди чужому майну, а викликати громадську дискусію і висловити підтримку Україні, яка зазнала агресії», — заявила суддя.

Захист підкреслив, що активісти не мали наміру псувати майно, діяли з політичних мотивів і використовували фарбу, яку легко змити водою. За даними поліції, вартість завданої шкоди не перевищила 50 тисяч крон, тоді як представники РФ заявляли про збитки понад 100 тисяч.

«Мої клієнти хотіли висловити протест проти російської агресії й звернути увагу на те, що Росія досі безкоштовно використовує десятки будівель і понад 100 тисяч квадратних метрів землі в Празі», — сказав адвокат активістів.

Усі підсудні наголошували, що діяли на знак солідарності з Україною та на знак протесту проти російського імперіалізму. Вони згадували війну проти України, російські теракти у Врбетицях і гібридну загрозу для Чехії.

Прокурор визнав політичну мотивацію підсудних, але наполягав на тому, що їхні дії порушували права інших. Він вимагав накласти штраф у розмірі 30 тисяч крон на кожного з активістів. Остаточне рішення у справі має ухвалити міська влада, тим часом покурор подав апеляцію на вирок.
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