Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСуспільствоВійна

​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 786 цілей росіян

Зокрема, уражено 31 артилерійську систему, 4 танки та 4 одиниці бронетехніки.

​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 786 цілей росіян
Український боєць готує дрон до запуску
Фото: Генштаб

Впродовж доби 5-6 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 786 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 179 одиниць особового складу, з яких 97 – ліквідовано;
  • 65 одиниць автомобільної техніки та 36 мотоциклів;
  • 31 артилерійську систему, 4 танки та 4 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 29 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 11 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 4 158 цілей, з яких 996 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 5-6 серпня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 5-6 серпня
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies