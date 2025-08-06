​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 786 цілей росіян

Впродовж доби 5-6 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 786 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

179 одиниць особового складу, з яких 97 – ліквідовано;

65 одиниць автомобільної техніки та 36 мотоциклів;

31 артилерійську систему, 4 танки та 4 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 29 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 11 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 4 158 цілей, з яких 996 – особовий склад противника.