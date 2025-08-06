Російські окупанти атакували автомобілі Укрпошти на Донеччині та Херсонщині, є жертви

Біля Краматорська на Донеччині російський дрон атакував автомобіль Укрпошти, унаслідок чого загинула начальниця пересувного відділення, поранень зазнав водій.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошт" Ігор Смілянський.
"Сьогодні в родині Укрпошти – важкий день. На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення", – зазначив він.
Ворожий дрон атакував авто "Укрпошти" унаслідок чого жінка загинула, а водій отримав поранення. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Смілянський подякував бійцям Збройних сил України, зокрема 56-й бригаді, які зробили все можливе, щоб урятувати водія та до останнього намагалися допомогти Ользі.
"Це ще один доказ злочинів нашого ворога – цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру", – підкреслив він.
Також сьогодні ворожий дрон також атакував автомобіль Укрпошти на Херсонщині, обійшлося без постраждалих.
"Попри все, Укрпошта продовжує працювати та залишатися поруч з українцями вздовж усієї лінії фронту. Пишаємось нашими поштовими героями. Світла пам’ять загиблим", – написав Смілянський.