Російські окупанти атакували автомобілі Укрпошти на Донеччині та Херсонщині, є жертви

Біля Краматорська на Донеччині російський дрон атакував автомобіль Укрпошти, унаслідок чого загинула начальниця пересувного відділення, поранень зазнав водій.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошт" Ігор Смілянський.

"Сьогодні в родині Укрпошти – важкий день. На Донеччині, поблизу Краматорська, внаслідок ворожого обстрілу ми втратили нашу колегу – Ольгу Бордунову, начальницю пересувного відділення", – зазначив він.

Ворожий дрон атакував авто "Укрпошти" унаслідок чого жінка загинула, а водій отримав поранення. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Смілянський подякував бійцям Збройних сил України, зокрема 56-й бригаді, які зробили все можливе, щоб урятувати водія та до останнього намагалися допомогти Ользі.

"Це ще один доказ злочинів нашого ворога – цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру", – підкреслив він.

Також сьогодні ворожий дрон також атакував автомобіль Укрпошти на Херсонщині, обійшлося без постраждалих.

"Попри все, Укрпошта продовжує працювати та залишатися поруч з українцями вздовж усієї лінії фронту. Пишаємось нашими поштовими героями. Світла пам’ять загиблим", – написав Смілянський.