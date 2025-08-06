У розвідці Нідерландів заявили, що Росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив у мережі "Х", що за інформацією військової розвідки Нідерландів (MIVD), Росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні.

“Військова розвідка та служба безпеки Нідерландів (MIVD) підтвердила, що Росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні. Я відвідую наших спеціалістів з питань хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз (CBRN). Вони працюють у складі Міністерства оборони та підтримують, зокрема, поліцію й пожежні служби у випадках надзвичайних подій із небезпечними речовинами. Велика повага!”, – йдеться у повідомленні.