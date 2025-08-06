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У розвідці Нідерландів заявили, що Росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні

Віськова розвідка Нідерландів підтвердила застосування Росією хімзброї.

У розвідці Нідерландів заявили, що Росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні
Фото: Міноборони

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс  повідомив у мережі "Х", що за інформацією військової розвідки Нідерландів (MIVD), Росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні.

“Військова розвідка та служба безпеки Нідерландів (MIVD) підтвердила, що Росія все частіше застосовує хімічну зброю в Україні. Я відвідую наших спеціалістів з питань хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз (CBRN). Вони працюють у складі Міністерства оборони та підтримують, зокрема, поліцію й пожежні служби у випадках надзвичайних подій із небезпечними речовинами. Велика повага!”, – йдеться у повідомленні.

  • СБУ задокументувала понад 10 тисяч хіматак РФ проти Сил оборони України з початку великої війни. Йдеться про аерозольні гранати «К-51», «РГР» та «РГ-Во», споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії.
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