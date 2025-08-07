Влада Гагаузії вважає недійсним вирок башкану регіону Євгенії Гуцул

Влада Гагаузії відкидає та не визнає вирок щодо голови регіону Євгенії Гуцул, вважаючи його винесеним поза межами законності та справедливості.

Про це йдеться у Резолюції Народних Зборів та Виконавчого Комітету Гагаузії.

“Цей вирок розглядається як політично мотивований та антигагаузький, спрямований на усунення законно обраного глави автономії. Вважаємо, що рішення суду є політичною розправою, запланованою та виконаною за вказівкою зверху та вироком усієї демократичної системи Молдови, а також спробою залякати жителів Гагаузії напередодні парламентських виборів”, - йдеться у документі.

Влада Гагаузії вважає, що будь-які спроби усунення очільниці регіону з посади поза межами закону, “включаючи сфабриковані судові рішення, є грубим порушенням волі гагаузького народу та узурпацією його права самостійно формувати органи влади”.

На думку місцевої влади, дії Кишинева спрямовані на ліквідацію реальної автономії регіону та придушення волі його населення, а вирок є політичною помстою та тиском на всі опозиційні сили країни.

“Всю відповідальність за дестабілізацію ситуації в Гагаузії та ескалацію конфлікту між Комратом і Кишинево покладаємо виключно на центральну владу Республіки Молдова, яка обрали шлях політичних репресій замість діалогу і використовують репресії як інструмент боротьби з незгодними напередодні парламентських виборів, призначених на 28 вересня 2025 року”, - наголошується у Резолюції.

Також Народні Збори Гагаузії спільно з Виконавчим Комітетом Гагаузії вирішили організувати та провести на території Гагаузії масові мирні акції протесту на підтримку Євгенії Гуцул та законних прав автономії.

Крім того, було вирішено надавати всебічну правову, організаційну та гуманітарну підтримку Гуцул та її сім'ї.

Резолюцію вирішили направити до міжнародних та національних інстанцій, зокрема президенту, парламенту та уряду Молдови, а також ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, Європарламенту та уряду Росії, Туреччини, Китаю, Індії та США.

Що передувало заяві