ДПСУ: Росія перекидає військову техніку до Білорусі для спільних навчань

На думку українських прикордонників, ця активність має "більше пропагандистський, ніж воєнний характер".

Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін спостерігає за військовими командно-штабного навчання «Схід-2022»
Фото: тг-канал міноборони Білорусі

Росія почала перекидати техніку до Білорусі для участі у спільних військових навчаннях. За оцінкою українських прикордонників, ця активність має більше пропагандистський, ніж воєнний характер.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає "Армія.Іnform".

Він зазначив, що поки не зафіксовано жодної безпосередньої загрози.

"Ми уважно стежимо за ситуацією. Справді, техніка з’являється, навчання оголошено. Але на даний момент це більше інформаційна кампанія з боку ворога, ніж реальна загроза", - сказав Демченко.

Він підкреслив, що наразі на території Білорусі немає "значного контингенту" російських військ.

"На півночі ми зберігаємо високу пильність, але підстав для паніки немає. Усі наші підрозділи на цій ділянці перебувають у постійній готовності до будь-якого розвитку подій", - додав він.

  • У липні Мініоборони Білорусі заявило, що військові навчання "Захід-2025" можуть бути знову перенесені "ближче до кордонів країн Європейського Союзу"
  • Навчання "Захід-2025" білоруські та російські війська мають намір розпочати у вересні. У НАТО прогнозують, що через катастрофічні втрати в Україні участь у маневрах візьмуть у 2-3 рази менше військових, ніж до повномасштабного вторгнення, а сценарій нападу Росії на Альянс під час чи після навчань вважають нереальним.  
