ЗМІ: президентці Швейцарії не вдалося домовитися про менші тарифи з США

Карін Келлер-Зуттер зустрілася з держсекретарам Рубіо, але не з Дональдом Трампом.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер залишила Вашингтон з “порожніми руками” після спроби уникнути нищівного 39% тарифу на експорт країни до Сполучених Штатів ‒ її найбільшого ринку. Тариф має набрати чинності сьогодні.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела.

Келлер-Заттер сказала, що мала “дуже гарну зустріч” з державним секретарем США Марко Рубіо, але одне з джерел заявило, що вона не зустрічалася з президентом США Дональдом Трампом чи будь-ким з його високопосадовців з питань торгівлі.

Швейцарський президент домагалася тарифної ставки в 10%, яку американські чиновники відхилили, повідомило джерело.

Вашингтон потенційно прагне збільшити експорт енергоносіїв та оборонної продукції до Швейцарії. Натомість швейцарці прагнуть нижчих мит на товари, що продаються до США, провідного покупця швейцарських годинників, машин та шоколаду.

У квітні Трамп оголосив про запровадження тарифу в розмірі 31% для Швейцарії в рамках широких зусиль щодо реорганізації світової торгівлі, але минулого тижня збільшив загрозу введення тарифу до 39%.