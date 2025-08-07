Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСвіт

ЗМІ: президентці Швейцарії не вдалося домовитися про менші тарифи з США

Карін Келлер-Зуттер зустрілася з держсекретарам Рубіо, але не з Дональдом Трампом.

ЗМІ: президентці Швейцарії не вдалося домовитися про менші тарифи з США
Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер
Фото: EPA/UPG

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер залишила Вашингтон з “порожніми руками” після спроби уникнути нищівного 39% тарифу на експорт країни до Сполучених Штатів ‒ її найбільшого ринку. Тариф має набрати чинності сьогодні.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела.

Келлер-Заттер сказала, що мала “дуже гарну зустріч” з державним секретарем США Марко Рубіо, але одне з джерел заявило, що вона не зустрічалася з президентом США Дональдом Трампом чи будь-ким з його високопосадовців з питань торгівлі.

Швейцарський президент домагалася тарифної ставки в 10%, яку американські чиновники відхилили, повідомило джерело.

Вашингтон потенційно прагне збільшити експорт енергоносіїв та оборонної продукції до Швейцарії. Натомість швейцарці прагнуть нижчих мит на товари, що продаються до США, провідного покупця швейцарських годинників, машин та шоколаду.

У квітні Трамп оголосив про запровадження тарифу в розмірі 31% для Швейцарії в рамках широких зусиль щодо реорганізації світової торгівлі, але минулого тижня збільшив загрозу введення тарифу до 39%.

  • Країна залежить від експорту, тариф більше ніж удвічі перевищує 15% ставку для більшості імпорту Європейського Союзу до Сполучених Штатів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies