​У Швейцарії скликають екстрене засідання уряду через високі мита США

Уряд Швейцарії оголосив про проведення екстреного засідання у зв’язку із запровадженням адміністрацією Дональда Трампа 39-відсоткового мита на швейцарські товари, пише Reuters.

Засідання Федеральної ради заплановане на другу половину дня 7 серпня у Берні.

Новий тариф, що набрав чинності опівночі за вашингтонським часом, став одним із найвищих серед тих, які США ввели в межах «перезавантаження світової торгівлі». За даними швейцарських ЗМІ, митна ставка суттєво перевищує рівень, погоджений із ЄС, Британією, Японією та Південною Кореєю.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер покинула Вашингтон 6 серпня після невдалих переговорів. Вона зустрілася з держсекретарем США Марко Рубіо, але не змогла домовитися про зниження ставки.

Раніше Швейцарія скасувала майже всі мита на імпорт, надавши американським товарам майже повний доступ до ринку. Торік країна мала профіцит торгівлі з США на суму 48 млрд доларів, здебільшого за рахунок експорту фармацевтики, годинників і машин.

За даними митної служби, позитивне сальдо за перше півріччя 2025 року зросло ще на 17%. Водночас швейцарські експортери, зокрема Swatch Group, прискорили постачання продукції, щоб встигнути до набрання чинності тарифів.

Переговори між Берном і Вашингтоном тривають. Джерело Reuters, знайоме з процесом, припустило, що угоди таки укладуть, але це потребуватиме часу.