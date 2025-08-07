Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСвіт

​У Швейцарії скликають екстрене засідання уряду через високі мита США

Раніше Швейцарія скасувала майже всі мита на імпорт, надавши американським товарам майже повний доступ до ринку.

​У Швейцарії скликають екстрене засідання уряду через високі мита США
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Уряд Швейцарії оголосив про проведення екстреного засідання у зв’язку із запровадженням адміністрацією Дональда Трампа 39-відсоткового мита на швейцарські товари, пише Reuters.

Засідання Федеральної ради заплановане на другу половину дня 7 серпня у Берні.

Новий тариф, що набрав чинності опівночі за вашингтонським часом, став одним із найвищих серед тих, які США ввели в межах «перезавантаження світової торгівлі». За даними швейцарських ЗМІ, митна ставка суттєво перевищує рівень, погоджений із ЄС, Британією, Японією та Південною Кореєю.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер покинула Вашингтон 6 серпня після невдалих переговорів. Вона зустрілася з держсекретарем США Марко Рубіо, але не змогла домовитися про зниження ставки.

Раніше Швейцарія скасувала майже всі мита на імпорт, надавши американським товарам майже повний доступ до ринку. Торік країна мала профіцит торгівлі з США на суму 48 млрд доларів, здебільшого за рахунок експорту фармацевтики, годинників і машин.

За даними митної служби, позитивне сальдо за перше півріччя 2025 року зросло ще на 17%. Водночас швейцарські експортери, зокрема Swatch Group, прискорили постачання продукції, щоб встигнути до набрання чинності тарифів.

Переговори між Берном і Вашингтоном тривають. Джерело Reuters, знайоме з процесом, припустило, що угоди таки укладуть, але це потребуватиме часу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies