Розвідка закликає українців утриматися від відвідування Ірану через безпекові ризики

Служба зовнішньої розвідки рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Ірану у зв'язку з безпековими ризиками.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

Як зауважують у СЗР, Тегеран опинився під тиском суспільного невдоволення, спричиненого різким погіршенням економічної ситуації та масштабними відключеннями електроенергії.

На південному заході країни протестувальники перекрили трасу між Пол-Дохтаром і Хоррамабадом, реагуючи на тривалі перебої з енергопостачанням, що паралізували роботу бізнесу та повсякденне життя.

На тлі протестів іранська влада активізувала репресії проти незалежних медіа. Так, лондонська телекомпанія Iran International заявила, що 45 її журналістів і понад 300 родичів зазнали погроз смертю від місцевих спецслужб.

Подібний тиск уже був застосований у 2022 році, коли журналістку Нілуфар Хамеді заарештували за висвітлення смерті Махси Аміні – інциденту, який спричинив масові протести під гаслами "Жінка, життя, свобода".

Щодо економічної ситуації в Ірані, зростання цін на базові продукти лише посилило напругу: вартість традиційного хліба тафтун підскочила на 52 %, а лаваша – на 39 %. Для багатьох іранців це стало сигналом поглиблення економічної кризи, що розгортається на тлі тривалих санкцій і внутрішніх дисбалансів.

Економічні показники в країні продовжують погіршуватися. Хліб, як і інші базові продукти, для багатьох став недоступним. Проблеми тягнуться ще з 2018 року, коли уряд скоротив продовольчі субсидії на $5,3 млрд, що призвело до падіння споживання м’яса, молочних продуктів та хліба на 30–50 % упродовж десятиліття.