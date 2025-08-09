Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У віці 97 років помер астронавт Джим Ловелл – автор крилатого вислову «Х’юстон, у нас проблеми»

Ловелл був першою людиною, яка двічі брала участь у місіях, які летіли на Місяць, але так і не побував на його поверхні.

У віці 97 років помер астронавт Джим Ловелл – автор крилатого вислову «Х'юстон, у нас проблеми»
Джим Ловелл
Фото: NASA

У віці 97 років помер астронавт Джим Ловелл, якому вдалося повернути екіпаж невдалої місії на Місяць «Аполлон-13» назад на Землю у 1970 році, пише “Бі-Бі-Сі”. 

NASA заявило, що він «перетворив потенційну трагедію на успіх» після того, як спроба посадки на Місяць була перервана через вибух на борту космічного корабля, коли він перебував за сотні тисяч миль від Землі.

Десятки мільйонів людей дивилися по телевізору, як Ловелл та два інших астронавти у спеціальному модулі сіли у Тихому океані, момент, який став одним із найвідоміших в історії космічних подорожей.

Ловелл, який також брав участь у місії «Аполлон-8» (астронавти вийшли на орбіту Місяця і зробили 10 оборотів навколо нього), був першою людиною, яка двічі відправлялася до Місяця, але так і не побувала на його поверхні.

Тимчасовий керівник NASA Шон Даффі сказав, що Ловелл допоміг космічній програмі США «прокласти історичний шлях».

У своїй заяві родина Ловелла сказала: «Нам буде не вистачати його непохитного оптимізму, його почуття гумору та того, як він змушував кожного з нас відчувати, що ми можемо зробити неможливе. Він був справді єдиним у своєму роді».

Том Генкс, який зіграв Ловелла у фільмі 1995 року «Аполлон-13», назвав астронавта одним із тих людей, «які наважуються, які мріють і які ведуть інших туди, куди ми б не пішли самі».

Генкс написав у своєму дописі в Instagram, що численні подорожі Ловелла «були здійснені не заради багатства чи слави, а тому, що саме такі виклики підживлюють життя».
