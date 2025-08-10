​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1, обвалилися близько десятка будівель

Є поранені люди, але їхньому життю нічого не загрожує. 

У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1, обвалилися близько десятка будівель
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У неділю в північно-західній провінції Туреччини Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1 бали. Через це обвалилися близько десятка будівель. Щонайменше двоє людей опинилися під завалами зруйнованої будівлі.

Як пише АР, епіцентр землетрусу згаходився в місті Синдиргі. Поштовхи відчувалися приблизно за 200 кілометрів, у Стамбулі.

Мер Синдіргі Серкан Сак повідомив, що чотирьох людей врятували з обваленої будівлі в місті, поки рятувальники намагалися дістатися до ще двох людей. За його словами, кілька будинків також обвалилися в сусідньому селі Гельчук. У селі також обвалився мінарет мечеті.

За словами міністра охорони здоров'я Кемаля Мемісоглу, чотири людини перебувають у лікарні. Загрози їхнім життям немає. 

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини заявило, що після землетрусу сталося кілька афтершоків, зокрема один магнітудою 4,6, і закликало громадян не заходити до пошкоджених будівель.

Президент Реджеп Таїп Ердоган опублікував заяву, в якій побажав усім постраждалим громадянам швидкого одужання.Туреччина розташована на вершині великих розломів, і землетруси тут трапляються часто.

У 2023 році землетрус магнітудою 7,8 балів у Туреччині забрав життя понад 53 000 людей та зруйнував або пошкодив сотні тисяч будівель в 11 південних та південно-східних провінціях. Ще 6 000 людей загинули в північних районах сусідньої Сирії.

  • У квітні унаслідок землетрусу в Стамбулі постраждали 236 людей, а у червні через це померла 14-річна дівчинка. 
