ГУР: Росія планує розширювати військово-технічну співпрацю з Індією

Російська та індійська делегації планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президента РФ Володимир Путіна перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 року.

З 15 по 18 вересня у російському Санкт-Петербурзі планують провести четверте засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ГУР МО.

Як інформує розвідка, протягом чотирьох днів індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025-2026 роках.

Під час зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань.

Переговори відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі, розповіли в українській розвідці.

Попри секретність запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є “відвідування індійською делегацією крейсера Аврора”.