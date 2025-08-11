ГУР: Росія планує розширювати військово-технічну співпрацю з Індією

З 15 по 18 вересня у російському Санкт-Петербурзі планують провести четверте засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.
Про це пише Укрінформ з посиланням на ГУР МО.
Як інформує розвідка, протягом чотирьох днів індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025-2026 роках.
Під час зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань.
Переговори відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі, розповіли в українській розвідці.
Попри секретність запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є “відвідування індійською делегацією крейсера Аврора”.
- Цього тижня радник з нацбезпеки Індії Аджіт Довал зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі під час наради радників з нацбезпеки країн БРІКС. Моді також провів переговори з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, обговоривши односторонні мита США та шляхи зміцнення торгових зв’язків.