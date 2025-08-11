​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГУР: Росія планує розширювати військово-технічну співпрацю з Індією

Російська та індійська делегації планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президента РФ Володимир Путіна перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 року.
Фото: EPA/UPG

З 15 по 18 вересня у російському Санкт-Петербурзі планують провести четверте засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ГУР МО.

Як інформує розвідка, протягом чотирьох днів індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025-2026 роках.

Під час зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань.

Переговори відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі, розповіли в українській розвідці.

Попри секретність запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є “відвідування індійською делегацією крейсера Аврора”.

  • Цього тижня радник з нацбезпеки Індії Аджіт Довал зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі під час наради радників з нацбезпеки країн БРІКС. Моді також провів переговори з президентом Бразилії Лулою да Сілвою, обговоривши односторонні мита США та шляхи зміцнення торгових зв’язків.
