Концерн ​Siemens перевіряє, чи російський завод вибухівки в обхід санкцій купляв його техніку

За даними Reuters, обладнання Siemens через треті країни придбав Бійський олеумний завод, який виробляє вибухівку для російської армії. 

Концерн ​Siemens перевіряє, чи російський завод вибухівки в обхід санкцій купляв його техніку
Фото: investing.org

Німецький технологічний концерн Siemens AG проводить перевірку у зв'язку з повідомленнями ЗМІ про ймовірні закупівлі його обладнання російським виробником вибухівки. 

Про це повідомляє Deutsche Welle

У компанії наголосили, що "за жодних обставин не потерплять обходу санкцій", і з початку війни Росії проти України неодноразово повідомляли владі про подібні інциденти, виявлені внутрішніми системами контролю.

Представник Siemens зазначив, що концерн уже вжив "максимально можливих заходів для боротьби з паралельним імпортом".

"На жаль, не завжди можна виключити можливість потрапляння деяких товарів до Росії без відома виробника. Siemens постійно стежить за розвитком подій у цій сфері", - додав він.

Напередодні, 7 серпня, міжнародна агенція Reuters повідомила, що обладнання Siemens через треті країни придбав Бійський олеумний завод (БОЗ), який виробляє вибухівку для російської армії. За інформацією агентства, контракт був укладений в жовтні 2022 року, а імпорт здійснили через китайських оптовиків і російського посередника - компанію "Техприбор".

  • Німецький концерн Siemens ухвалив рішення припинити свою діяльність у Росії через її агресію проти України у травні 2022 року. На той час у структурах компанії в РФ працювало майже три тисячі осіб.
  • Станом на кінець 2023 року у Росії було зареєстровано 18 структур, які пов'язані зі Siemens AG.
  • Минулого року російська структура Siemens AG ТОВ "Системс" заявила, що хоче ініціювати процедуру добровільної ліквідації
