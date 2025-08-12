Концерн ​Siemens перевіряє, чи російський завод вибухівки в обхід санкцій купляв його техніку

За даними Reuters, обладнання Siemens через треті країни придбав Бійський олеумний завод, який виробляє вибухівку для російської армії.

Німецький технологічний концерн Siemens AG проводить перевірку у зв'язку з повідомленнями ЗМІ про ймовірні закупівлі його обладнання російським виробником вибухівки.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У компанії наголосили, що "за жодних обставин не потерплять обходу санкцій", і з початку війни Росії проти України неодноразово повідомляли владі про подібні інциденти, виявлені внутрішніми системами контролю.

Представник Siemens зазначив, що концерн уже вжив "максимально можливих заходів для боротьби з паралельним імпортом".

"На жаль, не завжди можна виключити можливість потрапляння деяких товарів до Росії без відома виробника. Siemens постійно стежить за розвитком подій у цій сфері", - додав він.

Напередодні, 7 серпня, міжнародна агенція Reuters повідомила, що обладнання Siemens через треті країни придбав Бійський олеумний завод (БОЗ), який виробляє вибухівку для російської армії. За інформацією агентства, контракт був укладений в жовтні 2022 року, а імпорт здійснили через китайських оптовиків і російського посередника - компанію "Техприбор".