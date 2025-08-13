Китай запровадив санкції проти двох банків Євросоюзу

Китай запровадив санкції проти двох банків у ЄС, виконавши обіцянку вжити заходів помсти після того, як блок застосував санкції проти деяких китайських кредиторів через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пекін включив UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas до свого списку контрзаходів, йдеться у заяві Міністерства торгівлі в середу. Цей крок забороняє організаціям та особам у Китаї здійснювати операції, співпрацю та іншу діяльність з цими установами.

В окремій заяві міністерство висловило сподівання, що “ЄС цінуватиме свої відносини з Китаєм, виправить свої помилки та припинить шкодити інтересам країни”.

UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas базуються в Литві. Пекін не назвав причини їх вибору, але цей крок відбувся після напруженості у відносинах з балтійською країною. Минулого року Литва вислала трьох співробітників китайського посольства, заявивши, що вони не акредитовані.

Раніше Пекін понизив рівень своїх дипломатичних зв'язків з Литвою у відповідь на рішення дозволити відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі.

Улоф Гілл, речник Європейської комісії з питань економічної безпеки, сказав, що “після офіційного отримання ЄС детально вивчить ці заходи, перш ніж приймати рішення про будь-які додаткові наступні кроки”.