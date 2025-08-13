Китай запровадив санкції проти двох банків Євросоюзу

Китай запровадив санкції проти двох банків у ЄС, виконавши обіцянку вжити заходів помсти після того, як блок застосував санкції проти деяких китайських кредиторів через вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
Пекін включив UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas до свого списку контрзаходів, йдеться у заяві Міністерства торгівлі в середу. Цей крок забороняє організаціям та особам у Китаї здійснювати операції, співпрацю та іншу діяльність з цими установами.
В окремій заяві міністерство висловило сподівання, що “ЄС цінуватиме свої відносини з Китаєм, виправить свої помилки та припинить шкодити інтересам країни”.
UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas базуються в Литві. Пекін не назвав причини їх вибору, але цей крок відбувся після напруженості у відносинах з балтійською країною. Минулого року Литва вислала трьох співробітників китайського посольства, заявивши, що вони не акредитовані.
Раніше Пекін понизив рівень своїх дипломатичних зв'язків з Литвою у відповідь на рішення дозволити відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі.
Улоф Гілл, речник Європейської комісії з питань економічної безпеки, сказав, що “після офіційного отримання ЄС детально вивчить ці заходи, перш ніж приймати рішення про будь-які додаткові наступні кроки”.
- У липні Європейський Союз запровадив санкції проти двох китайських банків та п'яти компаній, що базуються в азійській країні, в рамках останнього раунду заходів проти Москви. ЄС заявив, що банки були внесені до списку за надання послуг криптовалюти, які суперечать меті санкцій.
- Тісні зв'язки Китаю з Росією призвели до аналогічних каральних заходів з боку США щодо китайських банків, що спонукало їх переглянути бізнес та клієнтів. Деякі з державних банків КНР посилили обмеження на фінансування російських клієнтів на початку минулого року, після того, як США схвалили вторинні санкції проти закордонних фінансових фірм, які допомагають воєнним зусиллям Москви.
- Зв'язки між Пекіном і Брюсселем також були напруженими в останні роки через підтримку Китаєм війни Росії в Україні та торговельних питань. Минулого місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Пекін у спотворенні торгівлі та обмеженні доступу для європейських фірм.