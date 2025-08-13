Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСвіт

Китай запровадив санкції проти двох банків Євросоюзу

UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas базуються в Литві.

Китай запровадив санкції проти двох банків Євросоюзу
Фото: pixabay

Китай запровадив санкції проти двох банків у ЄС, виконавши обіцянку вжити заходів помсти після того, як блок застосував санкції проти деяких китайських кредиторів через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пекін включив UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas до свого списку контрзаходів, йдеться у заяві Міністерства торгівлі в середу. Цей крок забороняє організаціям та особам у Китаї здійснювати операції, співпрацю та іншу діяльність з цими установами.

В окремій заяві міністерство висловило сподівання, що “ЄС цінуватиме свої відносини з Китаєм, виправить свої помилки та припинить шкодити інтересам країни”.

UAB Urbo Bankas та AB Mano Bankas базуються в Литві. Пекін не назвав причини їх вибору, але цей крок відбувся після напруженості у відносинах з балтійською країною. Минулого року Литва вислала трьох співробітників китайського посольства, заявивши, що вони не акредитовані.

Раніше Пекін понизив рівень своїх дипломатичних зв'язків з Литвою у відповідь на рішення дозволити відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі.

Улоф Гілл, речник Європейської комісії з питань економічної безпеки, сказав, що “після офіційного отримання ЄС детально вивчить ці заходи, перш ніж приймати рішення про будь-які додаткові наступні кроки”.

  • У липні Європейський Союз запровадив санкції проти двох китайських банків та п'яти компаній, що базуються в азійській країні, в рамках останнього раунду заходів проти Москви. ЄС заявив, що банки були внесені до списку за надання послуг криптовалюти, які суперечать меті санкцій.
  • Тісні зв'язки Китаю з Росією призвели до аналогічних каральних заходів з боку США щодо китайських банків, що спонукало їх переглянути бізнес та клієнтів. Деякі з державних банків КНР посилили обмеження на фінансування російських клієнтів на початку минулого року, після того, як США схвалили вторинні санкції проти закордонних фінансових фірм, які допомагають воєнним зусиллям Москви.
  • Зв'язки між Пекіном і Брюсселем також були напруженими в останні роки через підтримку Китаєм війни Росії в Україні та торговельних питань. Минулого місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Пекін у спотворенні торгівлі та обмеженні доступу для європейських фірм.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies