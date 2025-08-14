Північна Корея заперечила демонтаж пропагандистських гучномовців

Сестра Кім Чен Ина заперечила, що Північна Корея прибрала деякі зі своїх гучномовців уздовж кордону з Півднем, повідомляє DW.

За словами Кім Йо Чжон, Сеул помиляється, думаючи про відновлення діалогу між двома країнами.

“Ми ніколи не прибирали гучномовці, встановлені в прикордонній зоні, і не бажаємо їх прибирати”, – заявила Кім.

Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера Північної Кореї, повторила попередні заяви Північної Кореї про те, що Пхеньян не зацікавлений у відновленні переговорів зі США та Південною Кореєю.

Вона сказала, що майбутні військові навчання, заплановані між двома країнами на кінець серпня, є доказом їхньої ворожості до Пхеньяна, а також звинуватила уряд у Сеулі у введенні громадськості в оману.

Північна Корея традиційно завжди засуджувала такі спільні навчання, стверджуючи, що вони служать підготовкою до вторгнення на її територію. Країна часто використовує такі навчання, щоб продемонструвати свою військову міць через військові демонстрації та випробування своєї ядерної програми.

Водночас Південна Корея заявила, що підтримує свою оцінку про те, що Північна Корея почала демонтаж гучномовців на кордоні. Речник південнокорейських військових заявив, що потрібна обережність при інтерпретації офіційних заяв Пхеньяна.