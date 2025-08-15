У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
РЖД у вогні
Світ

У Греції круїзний лайнер з Ізраїлю зустріли протестом

Пропалестинські мітингарі стверджували, що на борту є військові.

У Греції круїзний лайнер з Ізраїлю зустріли протестом
Фото: AP

У грецькому порту Пірей, що поблизу Афін, поліції довелося оточити кордоном причал поблизу ізраїльського круїзного лайнера, до якого намагалися прорватися агресивно налаштовані протестувальники.

Як пише "Європейська правда", кілька сотень мітингарів за підтримки профспілок вигукували пропалестинські гасла та тримали в руках прапори Палестини. Поведінка деяких з учасників акції призвела до сутичок з правоохоронцями.

Організатори заявили, що мають інформацію про перебування на борту судна ізраїльських військових. За словами мітингарів, у Греції буцімто "не бажають їх бачити і приймати, бо на їхніх руках кров невинних людей".
