У Греції круїзний лайнер з Ізраїлю зустріли протестом

Пропалестинські мітингарі стверджували, що на борту є військові.

У грецькому порту Пірей, що поблизу Афін, поліції довелося оточити кордоном причал поблизу ізраїльського круїзного лайнера, до якого намагалися прорватися агресивно налаштовані протестувальники.

Як пише "Європейська правда", кілька сотень мітингарів за підтримки профспілок вигукували пропалестинські гасла та тримали в руках прапори Палестини. Поведінка деяких з учасників акції призвела до сутичок з правоохоронцями.

Організатори заявили, що мають інформацію про перебування на борту судна ізраїльських військових. За словами мітингарів, у Греції буцімто "не бажають їх бачити і приймати, бо на їхніх руках кров невинних людей".