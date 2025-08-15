На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Келлог не братиме участі у зустрічі з Путіним на Алясці

Європейські союзники занепокоєні з цього приводу.

Келлог не братиме участі у зустрічі з Путіним на Алясці
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Під час від’їзду президента США Дональда Трампа до Аляски для зустрічі з Володимиром Путіним до складу делегації не увійшов спеціальний посланець Трампа з питань України Кіт Келлог, пише CNN.

Келлога у російських колах вважають прихильником України. Представники адміністрації Трампа пояснили, що його присутність на переговорах могла б бути «контрпродуктивною».

Попри відсутність на перемовинах, генерал поділився з лідером США і держсекретарем Марком Рубіо всією інформацією, яку зібрав під час спілкування з українськими посадовцями. Представники адміністрації також наголосили, що Рубіо теж не сприймають як м’якого щодо Росії, зокрема, через його попередні заяви, у яких він називав Путіна військовим злочинцем.

Європейські офіційні особи висловили занепокоєння відсутністю Келлога, зазначивши, що його глибокі знання про позиції України у можливих домовленостях є важливими. Джерела повідомили, що Келлог, ймовірно, приєднається до майбутніх тристоронніх зустрічей США, Росії та України.
