Мелоні: Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на основі статті 5 Статуту НАТО

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прокоментувала саміт президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна, заявивши, що лідер США підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України на основі статті 5 Статуту НАТО.

Про це йдеться в заяві Джорджії Мелоні.

"Я вважаю позитивним те, що в Україні з'являються проблиски надії на мир. Досягнення угоди все ще складне, але нарешті можливе, особливо після багатомісячного глухого кута вздовж лінії фронту. Тільки Україна зможе домовитися про умови та свої території", — зазначила Мелоні.

Мелоні наголосила, що важливим питанням залишаються гарантії безпеки для України, щоб запобігти новому російському вторгненню.

"У цьому аспекті найцікавіші новини були зафіксовані в Анкориджі", – зазначила Мелоні, – Тільки сильні та надійні гарантії в цьому питанні можуть запобігти новим війнам та агресії".

Мелоні наголосила, що Трамп підтримав італійську ідею гарантій безпеки для України на основі статті 5 Статуту НАТО.

"Відправною точкою пропозиції є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволило б Україні розраховувати на підтримку всіх своїх партнерів, включаючи США, готових вжити заходів у разі нового нападу. На цьому етапі переговорів європейські держави залишаються єдиними у своїй підтримці України", – ідеться у заяві Мелоні.