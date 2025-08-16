«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
У Пекіні проходять перші Всесвітні ігри роботів-гуманоїдів

В іграх беруть участь понад 500 людиноподібних роботів у складі 280 команд з 16 країн, включаючи США, Німеччину та Японію.

У Пекіні проходять перші Всесвітні ігри роботів-гуманоїдів
Всесвітні ігри роботів-гуманоїдів, Пекін, 15 серпня 2025
Фото: EPA/UPG

У четвер, 14 серпня, на церемонії відкриття перших Всесвітніх ігор роботів-гуманоїдів у Пекіні людиноподібні роботи танцювали хіп-хоп, виконували бойові мистецтва та грали на клавішних, гітарі та барабанах, пише AP. 

Змагання розпочались у п'ятницю, 15 серпня. Захід триватиме три дні і завершиться в неділю. Понад 500 людиноподібних роботів у складі 280 команд з 16 країн, включаючи США, Німеччину та Японію, змагаються у таких видах спорту, як футбол, біг та бокс. 

Захід відбувається на тлі активізації Китаєм зусиль щодо розробки людиноподібних роботів на базі штучного інтелекту.

Під час церемонії відкриття роботи продемонстрували футбол та бокс, серед інших видів спорту, а також вигуки оплески та сальто назад, ніби на справжній спортивній події.

Один робот-футболіст забив гол після кількох спроб, через що робот-воротар упав на землю. Інший гравець упав, але підвівся без сторонньої допомоги.

Роботи також демонстрували модні капелюхи та одяг разом із людськими моделями. В одному з випадків модель робота впала, і її довелося виносити зі сцени двом людям.

В іграх змагаються команди з робототехнічних компаній та університетів.
