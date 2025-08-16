В іграх беруть участь понад 500 людиноподібних роботів у складі 280 команд з 16 країн, включаючи США, Німеччину та Японію.

У четвер, 14 серпня, на церемонії відкриття перших Всесвітніх ігор роботів-гуманоїдів у Пекіні людиноподібні роботи танцювали хіп-хоп, виконували бойові мистецтва та грали на клавішних, гітарі та барабанах, пише AP.

Змагання розпочались у п'ятницю, 15 серпня. Захід триватиме три дні і завершиться в неділю. Понад 500 людиноподібних роботів у складі 280 команд з 16 країн, включаючи США, Німеччину та Японію, змагаються у таких видах спорту, як футбол, біг та бокс.

Захід відбувається на тлі активізації Китаєм зусиль щодо розробки людиноподібних роботів на базі штучного інтелекту.

Під час церемонії відкриття роботи продемонстрували футбол та бокс, серед інших видів спорту, а також вигуки оплески та сальто назад, ніби на справжній спортивній події.

Один робот-футболіст забив гол після кількох спроб, через що робот-воротар упав на землю. Інший гравець упав, але підвівся без сторонньої допомоги.

Роботи також демонстрували модні капелюхи та одяг разом із людськими моделями. В одному з випадків модель робота впала, і її довелося виносити зі сцени двом людям.

В іграх змагаються команди з робототехнічних компаній та університетів.