ЗМІ: Гості готелю на Алясці знайшли документи, що стосуються зустрічі Трампа і Путіна

Гості чотирьохзіркового готелю "Captain Cook" на Алясці, знайшли документи з позначками Державного департаменту США, залишені в одному з громадських принтерів. У них зазначені раніше нерозголошені та потенційно конфіденційні деталі зустрічі президента Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі 15 серпня.

Про це пише Американське Національне громадське радіо (NPR), яке і ознайомилося із цими документами.

На восьми сторінках були вказані точні місця та час зустрічей саміту, а також номери телефонів державних службовців США.

Зокрема на першій сторінці вказаний порядок зустрічей на 15 серпня, включаючи конкретні назви кімнат на базі в Анкориджі, де вони мали відбутися. Також повідомлялося, що Трамп мав намір зробити Путіну подарунок - статую білоголового орлана.

На сторінках із другої по п'яту були перелічені імена та номери телефонів трьох американських співробітників, а також 13 лідерів США та Росії. У списку були вказані транскрипції імен усіх російських чоловіків, які мали бути присутніми на під час заходів, зокрема "Mr. President POO-tihn".

На сторінках 6 та 7 було описано, як і для кого буде подано обід на саміті. У меню, що було включено до документів, зазначалося, що обід відбудеться "на честь його превосходительства Володимира Путіна".

Згідно зі схемою, Путін і Трамп мали сидіти один навпроти одного під час обіду. Трампа мали оточувати шість посадовців: державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет і керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз праворуч від нього, а міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і спецпосланець Стів Віткофф ліворуч. Путін мав сидіти поруч із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та помічником президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Під час саміту в п'ятницю обід скасували. Але, як свідчать документи, це мала бути проста вечеря з трьох страв. Після зеленого салату світові лідери вечеряли би філе-міньйон та палтусом по-олімпійськи. На десерт подавали би крем-брюле.

Джон Майклз, професор права в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, який читає лекції з національної безпеки, сказав, що документи, знайдені в принтері готелю на Алясці, свідчать про прогалину в професійній оцінці під час підготовки до зустрічі з високими ставками.

Друковані документи є останнім прикладом серії порушень безпеки посадовцями адміністрації Трампа.

Раніше цього тижня учасники групового чату правоохоронних органів, до якого входили співробітники Імміграційної та митної служби США (ICE), додали випадкову людину до розмови про поточні пошуки засудженого за замах на вбивство.

У березні керівники національної безпеки США випадково включили журналіста до групового чату про майбутні військові удари в Ємені.