Розширена частина переговорів США та Росії була скасована

Формат "три на три" мав бути не єдиним в п'ятницю на Алясці.

Переговори США та Росії на Алясці пішли не за планом: телеканал Sky News стверджує, що саміт завершився достроково.

Після спілкування Дональда Трампа та Путіна, яке спершу мало відбутися віч-на-віч, але згодом було проведене у форматі "три на три" із залученням найближчих радників і міністрів, в Анкориджі мав також відбутися робочий ланч за участі розширених делегацій.

Проте одразу по завершенні майже тригодинної закритої частини продовження переговорів було скасоване - що може свідчити про невдалий хід перемовин.

На спільній пресконференції сторони не оголосили про жодні рішення чи угоди.