Урсула фон дер Ляєн поїде разом із Зеленським на зустріч із Трампом у Вашингтон

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що прибуде 18 серпня разом із Володимиром Зеленським на переговори із президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Про це президентка Єврокомісії повідомила в мережі Х.
"Сьогодні вдень я вітатиму Володимира Зеленського у Брюсселі. Разом ми братимемо участь у зустрічі "коаліції охочих". На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі", – ідеться у повідомленні фон дер Ляєн.
- Володимир Зеленський у понеділок полетить до США на переговори з Дональдом Трампом. Він назвав телефонну розмову з американським колегою змістовною. Вони говорили спершу сам на сам, а тоді – за участі європейських лідерів.
- The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського у понеділок, 18 серпня.
- Президент Фінляндії Александр Стубб планує приєднатися до президента України Володимира Зеленського на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня.