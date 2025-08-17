Урсула фон дер Ляєн поїде разом із Зеленським на зустріч із Трампом у Вашингтон

Сьогодні Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн візьмуть участь у коаліції охочих в Брюсселі.

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибуває на щотижневе засідання колегії Європейської комісії в Брюсселі, Бель

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що прибуде 18 серпня разом із Володимиром Зеленським на переговори із президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це президентка Єврокомісії повідомила в мережі Х.

"Сьогодні вдень я вітатиму Володимира Зеленського у Брюсселі. Разом ми братимемо участь у зустрічі "коаліції охочих". На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами в Білому домі", – ідеться у повідомленні фон дер Ляєн.