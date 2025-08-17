Макрон: на відміну від президента США Трампа, Путін не прагне миру

Президент Франції пообіцяв провести "жорстку" дискусію з Трампом завтра, під час зустрічі у Вашингтоні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідер Росії Владімір Путін не прагне миру, на відміну від президента США Дональда Трампа.

Про це Макрон сказав на пресконференції, передає "Радіо Свобода".

"Чи думаю я, що президент Путін хоче миру? Відповідь – ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так", – зазначив він.

Макрон наголосив, що всі пропозиції Кремля спрямовані не на припинення війни, а на капітуляцію України.

"Я думаю, він (Путін, – ред.) хоче капітуляції України, саме це він запропонував", – зазначив він.

Макрон також пообіцяв провести "жорстку" дискусію з Дональдом Трампом завтра, під час зустрічі у Вашингтоні.