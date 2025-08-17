«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

Макрон: на відміну від президента США Трампа, Путін не прагне миру

Президент Франції пообіцяв провести "жорстку" дискусію з Трампом завтра, під час зустрічі у Вашингтоні.

Макрон: на відміну від президента США Трампа, Путін не прагне миру
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідер Росії Владімір Путін не прагне миру, на відміну від президента США Дональда Трампа.

Про це Макрон сказав на пресконференції, передає "Радіо Свобода".

"Чи думаю я, що президент Путін хоче миру? Відповідь – ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так", – зазначив він.

Макрон наголосив, що всі пропозиції Кремля спрямовані не на припинення війни, а на капітуляцію України. 

"Я думаю, він (Путін, – ред.) хоче капітуляції України, саме це він запропонував", – зазначив він.

Макрон також пообіцяв провести "жорстку" дискусію з Дональдом Трампом завтра, під час зустрічі у Вашингтоні.

  • Зеленський у понеділок полетить до США на переговори з президентом США Дональдом Трампом.  Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також інші європейські лідери повідомили, що  разом із Зеленським поїдуть на зустріч із Трампом у Вашингтон. 

 
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies