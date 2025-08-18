На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, зокрема чотирьох зґвалтуваннях

У разі визнання його винним за найтяжчими обвинуваченнями йому може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Маріус Борґ Гьойбю і норвезька кронпринцеса Метте-Маріт
Фото: EPA/UPG

Син норвезької кронпринцеси Маріус Борґ Гьойбю звинувачується у 32 злочинах, включно з чотирма випадками зґвалтування.

Про це пише The Guardian з посиланням на прокуратуру.

Гьойбю, чия мати - кронпринцеса Метте-Маріт, а вітчим ‒ кронпринц Хокон, майбутній король Норвегії, має постати перед судом на початку наступного року. У разі визнання його винним за найтяжчими обвинуваченнями йому може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Обвинувачення, оприлюднені у понеділок, включають згвалтування чотирьох жінок, домашнє насильство над колишньою партнеркою та незаконну зйомку кількох жінок, зокрема їхніх геніталій, без їхньої згоди чи відома ‒ у період з 2018 року по листопад 2024 року.

Його також обвинувачують у переслідуванні поліції та порушенні правил дорожнього руху.

У червні, коли поліцейський прокурор звинуватив Гьойбю в 23 злочинах, включно з трьома епізодами зґвалтування, ще до того, як справу передали державному прокурору, адвокат Гьойбю Петар Секуліч заявив, що “він не визнає себе винним за основними пунктами” і “рішуче заперечує” звинувачення у зґвалтуванні.

Державний прокурор Стурла Хенріксбе заявив, що статус Гьойбю як члена королівської сім'ї “не означає, що з ним будуть поводитися більш поблажливо чи суворіше, ніж якби аналогічні діяння робили інші”.

Гьойбю немає королівського титулу і входить у систему королівського престолонаслідування.
