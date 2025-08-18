ЗМІ: ЄС збільшив імпорт російського скрапленого газу до €4,5 мільярда за пів року

Згідно з планами Єврокомісії, до кінця 2027 року імпорт російського газу до Європейського Союзу має бути повністю припинений.

Європейський Союз у першому півріччі 2025 року імпортував скрапленого природного газу з Росії на суму 4,48 млрд євро, що на 1 млрд більше ніж минулого року.

Про це свідчать дані статистичної служби ЄС Eurostat, пише Укрінформ.

"У першому півріччі 2025 року ЄС імпортував скраплений природний газ (LNG) з Росії на суму приблизно 4,48 млрд євро. Як свідчать дані статистичної служби ЄС Eurostat, у той же період попереднього року обсяг імпорту газу становив близько 3,47 млрд євро", — ідеться у повідомленні.

За перше півріччя ЄС імпортувавросійського СПГ на суму 26,9 млрд євро, з яких 13,7 млрд євро припало на поставки зі США. У 2024 році США забезпечували майже 45% імпорту СПГ до ЄС.

"На відміну від викопних енергоносіїв, таких як нафта та вугілля, ЄС через залежність досі не запровадив санкції на імпорт газу. Згідно з планами Єврокомісії, до кінця 2027 року імпорт російського газу до Європейського Союзу має бути повністю припинений. Наразі газ продовжує надходити до країн ЄС у вигляді скрапленого природного газу (LNG) та через газопровід TurkStream", — додають у повідомленні.